ВВС Израиля приступило к переброске военных из Европы

Переброску в Израиль сотен израильских военнослужащих, находящихся на службе в Европе по воздуху осуществяют ВВС страны, 10 октября пишет газета The Times of Israel со ссылкой на собственные источники израильской армии.
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