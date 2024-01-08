Эксперты предсказали судьбу сегмента ИЖС в России

Согласно общему мнению экспертов, темпы ввода ИЖС могут снизиться уже после 2026 года. При этом, главной причинной подобного снижения станет судьба льготных ипотечных программ, ограничение которых отразится на объемах ввода многоквартирных домов.
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