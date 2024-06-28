Следствие по «Госдуре»: как мигранты рассорили Бастрыкина и депутатов

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Виктор В
А сколько народных избранников в этой самой госдуре выбрано народом, а не прошедшим по партийным спискам? Вы когда на народ ссылается, то уточняют эти моменты, народ знать не знает как так получилось, кого он туда выбрал.
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16 час.

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