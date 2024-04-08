МЧС заявило о риске затопления целых микрорайонов Тюмени

РЕН ТВ Существует большой риск затопления целых микрорайонов Тюмени. Об этом заявил замглавы министерства Виктор Яцуценко в ходе выездного расширенного заседания комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.