Военкор Коц: Зеленский собирается предложить новые «минские соглашения»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить США, чтобы представить план, согласно которому Киев готов к локальному прекращению огня и временной заморозке конфликта на определённых участках, об этом сообщает военкор Александр Коц в своем Telegram со ссылкой на зарубежные СМИ.
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