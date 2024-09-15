Военкор Коц: Зеленский собирается предложить новые «минские соглашения»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить США, чтобы представить план, согласно которому Киев готов к локальному прекращению огня и временной заморозке конфликта на определённых участках, об этом сообщает военкор Александр Коц в своем Telegram со ссылкой на зарубежные СМИ.