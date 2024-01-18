Куда отправиться с ребёнком на выходных зимой: от катаний на хаски до резиденции Бабы Яги

Зимние забавы важны для ребёнка ничуть не меньше, чем летний отдых на даче или на море. Зимой на выходных детям обязательно нужно успеть покататься на горках, освоить все катки, а потом напиться горячего чая и послушать сказку, завернувшись в плед.