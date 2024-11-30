Информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности.

С целью предупреждения пожаров и гибели людей была организована встреча сотрудников дошкольного образования с начальником сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Пахомовым А.
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