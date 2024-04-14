«Водоканал»: первый этаж торгового центра в Чите подтопило из-за ливня

ЧП произошло улице Генерала Белика в забайкальской столице.В это воскресенье, 14 апреля, из-за ливня серьезные проблемы возникли у торгового центра «Столица», расположенного по улице Генерала Белика в Чите.
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