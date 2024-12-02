Масло календулы: кому и как применять

Для настаивания используют распустившиеся цветки. Свежесобранные (немного подвяленные) или сухие. Метод получения: настаивание соцветий календулы - цветы в течение некоторого времени настаивают на растительном (чаще подсолнечном или оливковом) масле Для настаивания используют распустившиеся цветки.
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