Нейросеть для реабилитации после инсульта разработали в России

Технологию для реабилитации пациентов после инсульта с применением искусственного интеллекта разработали ученые Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и Федерального центра мозга и нейротехнологий, сообщает ТАСС.
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