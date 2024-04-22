BYD не рекомендует использовать режим плавания YangWang U8 для развлечений

Официальная премьера внедорожника BYD YangWang U8 состоялась еще в прошлом году, при этом способность преодолевать водные препятствия вплавь изначально рекламировалась производителем, который сейчас раскрыл дополнительные подробности.
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