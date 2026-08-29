Умер актер из "Обратной стороны Луны" Макс Максимов

Х/ф "Гаражи", реж. Юрий Кузьменко, 2010 Актер и клоун Сергей Максимов, известный под сценическим именем Макс Максимов, умер на 81-м году жизни.
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