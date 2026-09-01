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Кедми: Отправка Билецкого и «Редиса» оборонять Донбасс – понты для лохов. Всё уже решено

Кедми: Отправка Билецкого и «Редиса» оборонять Донбасс – понты для лохов. Всё уже решено

Полное освобождение Донбасса – вопрос времени, и Украине стоило бы принять реальность, поскольку условия прекращения огня для Киева постоянно ухудшаются.

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