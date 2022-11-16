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Запад присвоит активы России через ООН, — Полянский

Запад присвоит активы России через ООН, — Полянский

Западные страны пытаются через Генассамблею ООН придать «некую видимость легитимности» попыткам присвоить замороженные активы Москвы, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

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