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Рамблер

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Анна Плетнева ответила на критику откровенных танцев на сцене: эксклюзив Super

Анна Плетнева ответила на критику откровенных танцев на сцене: эксклюзив Super

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва отреагировала на критику своего сценического перформанса. 49-летнюю артистку ранее раскритиковали в соцсетях за слишком откровенные танцы во время одного из выступлений.

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