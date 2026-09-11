Василий Анохин: Оформление мер поддержки семей с детьми должно быть понятным и доступным

«Оформление мер поддержки семей с детьми должно быть понятным и доступным. Это одна из наших приоритетных задач», – заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
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