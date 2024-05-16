Жителям Татарстана рассказали, как присоединиться к новому батальону «Батыр»

Жителям Татарстана рассказали, как присоединиться к новому именному батальону «Батыр». По словам офицера пункта отбора на контрактной службе в Казани Егора Горячева, главное условие — это наличие желания.
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