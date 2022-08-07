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Приморью добавили газу

Приморью добавили газу

Свыше ста частных домов в селе Красный Кут (Спасский район) смогут перейти на голубое топливо. Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершают наладку инфраструктуры, которая позволит подключаться к газотранспортной системе.

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