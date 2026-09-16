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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вербик о новом контракте Готье: «Каттер – важная часть молодого ядра «Анахайма». Он обладает ярко выраженным талантом снайпера и продолжит прогрессировать»

Генеральный менеджер « Анахайма » Пэт Вербик высказался о подписании нового контракта с форвардом Каттером Готье .

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