Шлюзовую камеру российской «Науки» интегрировали в МКС

Шлюзовую камеру многоцелевого лабораторного модуля «Наука» окончательно интегрировали в состав российского сегмента Международной космической станции, сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.
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