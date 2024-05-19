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Лекции помогут студентам справиться со стрессом перед экзаменом

Лекции помогут студентам справиться со стрессом перед экзаменом

Сегодняшнее мероприятие под названием "Ты не понимаешь, все по-другому! Как понять, принять и поддержать друг друга во время сдачи Единого государственного экзамена" собрало большую аудиторию школьников, их родителей и учителей в Центре современного искусства “Винзавод” в Москве,  Гостями вечера стали известные личности - психолог Лариса Суркова и телеведущий Роман Каграманов.

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