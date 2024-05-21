Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Антонов назвал лицемерными оценки США действий МУС в отношении РФ и Израиля

Антонов назвал лицемерными оценки США действий МУС в отношении РФ и Израиля

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал «образчиком парада американского лицемерия» слова главы Пентагона Ллойда Остина, сказавшего, как Вашингтон оценивает действия Международного уголовного суда (МУС) в отношении России и Израиля, а также то, что он будет и далее поддерживать МУС в отношении преступлений Украины, невзирая на требование этого суда выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

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