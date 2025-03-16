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«Женщина решает все»: Сваха раскрыла секрет идеальных отношений Александра Малинина с женой Эммой

«Женщина решает все»: Сваха раскрыла секрет идеальных отношений Александра Малинина с женой Эммой

Сваха Осипова: Малинин расцвел рядом у красивой и мудрой женой Их брак часто приводят в пример как образцовый союз знаменитостей, в котором царит полное взаимопонимание и отсутствует место ссорам и разногласиям.

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