Глава МИД ФРГ сделала откровенное признание по Украине, объяснив "фатальность" ситуации

Анналена Бербок сочла фатальным снижение интереса к украинскому конфликту и потому анонсировала новую помощь киевскому режимуМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась в том, что внимание Запада к Украине действительно потихоньку уменьшается.