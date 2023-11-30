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Глава МИД ФРГ сделала откровенное признание по Украине, объяснив "фатальность" ситуации

Глава МИД ФРГ сделала откровенное признание по Украине, объяснив "фатальность" ситуации

Анналена Бербок сочла фатальным снижение интереса к украинскому конфликту и потому анонсировала новую помощь киевскому режимуМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась в том, что внимание Запада к Украине действительно потихоньку уменьшается.

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