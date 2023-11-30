Глава МИД ФРГ сделала откровенное признание по Украине, объяснив "фатальность" ситуации

Анналена Бербок сочла фатальным снижение интереса к украинскому конфликту и потому анонсировала новую помощь киевскому режимуМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась в том, что внимание Запада к Украине действительно потихоньку уменьшается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии