В поисках красоты: как новосибирцы ухаживают за собой и сколько тратят на это

Согласно результатам опроса Авито Услуг, в котором приняли участие 10 тысяч человек, более трети мужчин (36%) заявили, что следят за своим внешним видом и регулярно ухаживают за собой, а каждый второй (50%) время от времени прибегает к различным уходовым процедурам.