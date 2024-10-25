Китайская Great Wall расширит производство автомобилей в России в 2025 году - Reuters

По данным СМИ, китайский автопроизводитель Great Wall Motors расширяет мощность своей сборочной линии в России до 200 000 автомобилей со следующего года, стремясь увеличить свою долю на российском автомобильном рынке.
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