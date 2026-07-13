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Почему Любовь Толкалина в 47 лет так и не вышла замуж: актриса раскрыла настоящую причину

Почему Любовь Толкалина в 47 лет так и не вышла замуж: актриса раскрыла настоящую причину

В свои 47 лет актриса Любовь Толкалина ни разу не была официально замужем. В серии откровенных интервью, которыми артистка поделилась в 2026 году, она открыто объяснила свое отношение к браку, сравнив его с уходом в монастырь, и призналась, какие давние травмы мешали ей строить доверительные отношения со спутниками.

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