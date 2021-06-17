Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина

Владимир Путин обладает ценным качеством - прямотой. Об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен. 16 июня главы двух государств провели двустороннюю встречу после завершения саммита Россия - США, который прошел на вилле Ла-Гранж в Женеве.