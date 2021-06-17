ФинБи

3 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    И это будет очередное обещаю тяжелая международная обстановка и ковид надо крепится держатся (за его член) и делать п...Путин проведет се...
  • Виктор Шиховцев
    Да их не сдерживать нужно, а снижать.Правительство гот...
  • Sergey Ivanov
    А почему, собственно, «мерзкий»? Разве не вы там, на Западе, боролись за гендерное равенство? Разве не вы придумали о...Китайские ученые ...

Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина

Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина

Владимир Путин обладает ценным качеством - прямотой. Об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен. 16 июня главы двух государств провели двустороннюю встречу после завершения саммита Россия - США, который прошел на вилле Ла-Гранж в Женеве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх