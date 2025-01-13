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Бывший премьер Канады Кретьен назвал Трампа «задирой»

Бывший премьер Канады Кретьен назвал Трампа «задирой»

Бывший руководитель канадского правительства Жан Кретьен назвал избранного президента США Дональда Трампа «задирой» и призвал организовать встречу представителей стран, которым угрожал будущий хозяин Белого дома.

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