Бывший премьер Канады Кретьен назвал Трампа «задирой»

Бывший руководитель канадского правительства Жан Кретьен назвал избранного президента США Дональда Трампа «задирой» и призвал организовать встречу представителей стран, которым угрожал будущий хозяин Белого дома.
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