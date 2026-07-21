Роскосмос сообщил о возвращении экипажа "Союз МС-28" на Землю

Экипаж корабля "Союз МС-28", включающий космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева из Роскосмоса, а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса, вернется на Землю 26 июля, сообщили в госкорпорации.
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