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Царьград

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Роскосмос сообщил о возвращении экипажа "Союз МС-28" на Землю

Роскосмос сообщил о возвращении экипажа "Союз МС-28" на Землю

Экипаж корабля "Союз МС-28", включающий космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева из Роскосмоса, а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса, вернется на Землю 26 июля, сообщили в госкорпорации.

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