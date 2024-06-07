Замглавы Минюста Свириденко рассказал об опасности "гей-национализма" в России

Заместитель главы Министерства юстиций России Олег Свириденко заявил об опасности "гей-национализма" в России во время выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития".
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