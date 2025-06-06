Орбитальный аппарат Mars Odyssey запечатлел облака водяного льда над гигантским вулканом Арсия

Новая панорама, полученная с орбитального аппарата NASA Mars Odyssey 2001, демонстрирует один из крупнейших вулканов Красной планеты – Арсия (Arsia Mons) – прорывающийся сквозь облачный покров перед рассветом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии