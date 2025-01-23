Чилич рассчитывает вернуться в тур на Кубке Дэвиса

Он не играл с ноябрьского турнира в Белграде. Хорватия в квалификации встретится со Словакией. «Всем привет, вы, наверное, заметили, что я не выступал в первом месяце 2025-го, поэтому я хотел бы поделиться новостями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии