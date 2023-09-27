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Соль и гололед подвели под монастырь МУП во Владивостоке

Соль и гололед подвели под монастырь МУП во Владивостоке

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора муниципального бюджетного учреждения, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении контракта, сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ.

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