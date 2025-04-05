Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Любые  ошибки  -  это  показатель  некачественной  работы  мозга...Такие  люди  делают  серьезные  ошибки  и  в  жизн...Мужчина переехал ...
  • ВАЛЕРИЙ
    Зачем так много слов ????? шлюшке мелони - глубоко до фонаря повизгивания толпы. Всё будет так, как ей прикажет собак...Десятки тысяч люд...
  • Александр Долин
    почему  зеля  еще  на  этой земле  отправить  его  на  свидание к  бандереУдар по ресторану...

Боевики жестоко избили жителя села под Суджей за незнание украинского языка

Боевики жестоко избили жителя села под Суджей за незнание украинского языка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВСУ, которые в марте избили жителя Курской области за незнание украинского языка, сообщили в пресс-службе СК России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх