Боевики жестоко избили жителя села под Суджей за незнание украинского языка

Следователи возбудили уголовное дело в отношении боевиков ВСУ, которые в марте избили жителя Курской области за незнание украинского языка, сообщили в пресс-службе СК России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
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