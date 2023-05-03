Popcaketv

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«Такие звёзды и легенды не уходят»: звёзд шоу-бизнеса повергла в шок новость о смерти Юдашкина

«Такие звёзды и легенды не уходят»: звёзд шоу-бизнеса повергла в шок новость о смерти Юдашкина

Вчера стало известно, что выдающийся российский кутюрье Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Последние семь лет модельер боролся с онкологическим заболеванием, а год назад врачи сообщили Юдашкину и его семье, что болезнь лишь усугубляется.

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