«Такие звёзды и легенды не уходят»: звёзд шоу-бизнеса повергла в шок новость о смерти Юдашкина

Вчера стало известно, что выдающийся российский кутюрье Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Последние семь лет модельер боролся с онкологическим заболеванием, а год назад врачи сообщили Юдашкину и его семье, что болезнь лишь усугубляется.