Что можно и нельзя дать на Вселенские бабьи именины 30 сентября 2023 года: приметы для женщин Евгения ТрубицкаяПамятный день, посвященный памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в церковном православном календаре установлен на дате 30 сентября.