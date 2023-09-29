Что можно и нельзя дать на Вселенские бабьи именины 30 сентября 2023 года: приметы для женщин Евгения ТрубицкаяПамятный день, посвященный памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в церковном православном календаре установлен на дате 30 сентября.
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