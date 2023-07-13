Лавров опроверг сообщения о подготовке переговоров по Украине

Информация о якобы подготовке переговоров по Украине в июле, можно полагать, недостоверна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров сообщает 13 июля пресс-служба ведомства.
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