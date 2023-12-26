В России выросла доля среднего класса, но не его ядро

Доля российского среднего класса в 2022 году достигла максимального значения за десятилетие — 31,7%, оценила заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева.
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