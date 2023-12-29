С короной, пастью и хвостом: древний иероглиф "дракон" написали жители Уссурийска

В канун Нового года древний иероглиф "дракон" написали воспитанники детского дома Уссурийска. Мастер-класс по китайской каллиграфии в Центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Уссурийска, провел Народный учитель Иван Лаоши, сообщает ИА UssurMedia.
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