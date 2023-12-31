Неоднозначный год в мировой космонавтике: новый беспрецедентный отчет об НЛО и другие моменты из 2023 года Ирэн ОрлонскаяУходящий 2023 год оставит неизгладимый след в истории мировой космонавтики, оказавшись одним из самых неоднозначных в последние годы.
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