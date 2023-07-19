Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска

Meerflieger

"...ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска.."(с) М-да... Аффторишко, сочинивший заголовок , даже не в курсе, что Ильичёвск и Черноморск - один и тот же город... Не зря инет помойкой называют...