Военное обозрение

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Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска

Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска

Россия продолжает наносить "удары возмездия" по портовой инфраструктуре Украины, лишая ее возможности совершать террористические акты с помощью морских беспилотников.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска..&quot;(с) М-да... Аффторишко, сочинивший заголовок , даже не в курсе, что Ильичёвск и Черноморск - один и тот же город... Не зря инет помойкой называют...
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