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Журнал «Профиль»

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ЕС требует у Турции сертификаты происхождения транзитного газа

Министр энергетики республики Альпарслан Байрактар сообщил, что европейская сторона запросила у Анкары документы на газ, проходящий транзитом через Турцию, чтобы убедиться, что поставки не включают российское топливо.

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