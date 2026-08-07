ЕС требует у Турции сертификаты происхождения транзитного газа

Министр энергетики республики Альпарслан Байрактар сообщил, что европейская сторона запросила у Анкары документы на газ, проходящий транзитом через Турцию, чтобы убедиться, что поставки не включают российское топливо.
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