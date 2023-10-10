Военный эксперт назвал «несладкой» ситуацию на границе Израиля с Ливаном

Израильским вооруженным силам придется «несладко» в случае наступления со стороны Ливана. Об этом 10 октября заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя ситуацию на границе Израиля с Ливаном.
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