Последние новости

32 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей К
    Очень значительное достижение за 30 лет.Россия захватывае...
  • вениамин мельников
    Лукашенко понимает,что основы будущего государства закладываются на школьной парте.В Белоруссии из ш...
  • вениамин мельников
    А может написать,например, статью как США завладели алюминиевыми заводами и электро гидростанциями России? А что еще ...Россия захватывае...

На этой олимпиаде нас лишили флага и гимна

На этой олимпиаде нас лишили флага и гимна

    Лишили права называться российской страной. И у многих есть настроение – мол, нафига нам нужна такая Олимпиада.

Вернуться к статье
22
Обсудить
СЕРГЕЙ Лютов
Когда мы едины - мы непобедимы!
Анатолий Витушкин
Очень правильно, что направили спортсменов на олимпиаду. Выступления наших спортсменов (слава им и благодарность) прославили страну. Происки Запада по дискредитации нашего спорта, запрещение флага и гимна, не принесли им ожидаемого нашего провала. А флаг очень умело показали наши на своей спортивной форме. Россия вперед!

Картина дня

наверх