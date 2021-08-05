На этой олимпиаде нас лишили флага и гимна

Последние новостиНа этой олимпиаде нас лишили флага и гимна Лишили права называться российской страной. И у многих есть настроение – мол, нафига нам нужна такая Олимпиада.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЕРГЕЙ ЛютовКогда мы едины - мы непобедимы!Анатолий ВитушкинОчень правильно, что направили спортсменов на олимпиаду. Выступления наших спортсменов (слава им и благодарность) прославили страну. Происки Запада по дискредитации нашего спорта, запрещение флага и гимна, не принесли им ожидаемого нашего провала. А флаг очень умело показали наши на своей спортивной форме. Россия вперед!Комментировать
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