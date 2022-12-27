Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Юрий Карандин: «С сентября читаю, что «Салават» вот-вот кого-то купит, но воз и ныне там. Клуб никого не приобретает и словно бы спит»

Юрий Карандин высказался о селекционной работе «Салавата». 27 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ закрывается трансферное окно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх