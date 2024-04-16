Наталья Елисеева: «Большая война на Ближнем Востоке уже идет полным ходом»

Политолог-международник — о перспективах разрастания конфликта на Ближнем Востоке Накануне в США заявили, что страны НАТО не будут сбивать российские ракеты над Украиной так же тщательно, как они сбивали иранские над Израилем.
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