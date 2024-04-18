История появления знаменитого «Тоннеля любви»

Загадочный зелёный тоннель из зарослей деревьев и кустарников, сформировавших собой арку над железнодорожными путями, известный как «Тоннель любви» — пожалуй, одно из самых загадочных мест для Интернет-пользователей.
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