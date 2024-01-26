Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Сорокина
    Сколько же в Европе дураков!Почти две трети ж...
  • Александр Ляшенко
    Кто продал координаты врагу? Ищите крота.Спецназ у Клещеев...
  • Светлейший
    Вот так бы и старику бидону азотную маску на хрюкальник и подождать с полчасика, пока дед-седуксен не перестанет ножк...В США впервые каз...

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий» (ФОТО)

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий» (ФОТО)

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх