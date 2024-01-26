В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий» (ФОТО)

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».