В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий» (ФОТО)

В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили РИА Новости в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».
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