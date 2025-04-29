Кредиты в России: март 2025 года показал рост запросов в пять раз

Маркетплейс "Сравни" сообщил о резком росте спроса на кредиты в марте 2025 года среди русских. Директор кредитного направления Магомед Гамзаев отметил увеличение запросов и высокий процент по займам, а также рост популярности микрозаймов.
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